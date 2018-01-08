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Suudi Arabistan'ın yaptığı gizli görüşmelerin nedeni oymuş

S.Arabistan yönetiminin İsrail'den demir kubbe savunma sistemleri almak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
Suudi Arabistan'ın yaptığı gizli görüşmelerin nedeni oymuş

İsviçre gazetesi Basler Zeitung'un haberine göre Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki gayri resmi ilişkiler İran'ın bölgedeki faaliyetlerini arttırmasıyla daha da ilerledi.

Riyad yönetimi ve Tel Aviv arasındaki gayri resmi askeri ilişkilerin üst düzeyde olduğunu iddia eden gazete, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Suudi Arabistan'ın İsrail'den demir kubbe savunma sistemleri almak için harekete geçtiğini ve gündemde olduğunu iddia etti.


Yemen'den gelen füzeleri durdurmayı planlayan Suudi Arabistan'ın demir kubbenin yanı sıra silah ve tank da alımı yapacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 13:07
  1. Suudi Arabistan
  2. israil
  3. demir kubbe savunma sistemleri
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