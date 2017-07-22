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Suudi Arabistan'ın öldürdüğü siviller için soruşturma

BM'den Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun düzenlediği hava saldırısında ölen 18 sivil için soruşturma talebi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:54
Suudi Arabistan'ın öldürdüğü siviller için soruşturma

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yemen'in batısındaki Taiz ilinde geçtiğimiz Salı günü Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 18 kişi yaşamını yitirdi.

Toplamda 3 aileden 10'u çocuk 2'si kadın 18 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran kaynaklar, bu ailelerin Taiz ilinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği diğer hava saldırıları sebebiyle evini terk etmek zorunda kaldıklarını bildirdi. 

Öte yandan BM Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sivilleri hedef alan bu saldırısı ile ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti. BM'nin konu ile ilgili açıklamasına göre hava saldırısının düzenlendiği bölgede askeri bir hedef bulunmuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Mart 2015 tarihinden bu yana Yemen'de düzenlediği, kayıt altına alınabilen hava saldırısı sayısı en az 8 bin 600. Kaynaklar bu saldırıların 3 bin 577 kadarının askeri hedeflere yönelik yapıldığını, 3 bin 158'inin ise askeri olayan sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlendiğini belirtiyor. Bin 865 saldırının ise nereye düzenlendiği tespit edilememiş. 

Mepanews 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:54
  1. Arap koalisyonu
  2. Yemen
  3. TAİZ
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