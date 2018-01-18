Suudi Arabistan'ı sarsan olay! Öldürüldü

Suudi Arabistanlı alim Abdulaziz bin Salih et-Tuveyciri'nin, Afrika'nın batısındaki Gine'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Tuveyciri'nin yeğeni Abdullah et-Tuveyciri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistanlı alimin, "Et-Tevhid" kitabını şerh etmek üzere düzenlediği ilmi çalışmalar kapsamında gittiği Gine'de silahlı kişilerce açılan ateş sonucu öldüğünü ifade etti.

Al Arabiya Televizyonu da sağlık ve emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, cami inşaatı ve dini çalışmalar için Gine'de bulunan Tuveyciri'nin, Kankan ve Kerouane şehirleri arasındaki Kantipalandugu köyünde aracına giderken göğsüne aldığı iki kurşunla öldüğü bilgisini paylaştı.



Suudi Arabistanlı alimler de Twitter hesaplarında açtıkları Arapça "#Tuveyciri'nin şehit edilmesi" başlıklı etikette Tuveyciri'nin İslam'a hizmet adına yürüttüğü çalışmaları övdü.



Tuveyciri'nin ölümüye ilgili Suudi Arabistan ve Gine'den resmi açıklama yapılmadı.