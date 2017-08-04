Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı: 9 ölü

Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşındaki Betül, 3 yaşında Fatıma ve 12 yaşındaki Hüseyin adlı çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 50 yaşındaki anne hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 55 yaşındaki baba hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.