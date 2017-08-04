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Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı: 9 ölü

Yemen’in kuzeyinde Sa’ada şehrine düzenlenen hava saldırısı sonucu El Zarafi ailesinden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

04 Ağustos 2017 Cuma 18:57
Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı: 9 ölü

Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşındaki Betül, 3 yaşında Fatıma ve 12 yaşındaki Hüseyin adlı çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 50 yaşındaki anne hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 55 yaşındaki baba hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 18:57
  1. yemen saldırı
  2. Suudi Arabistan Yemen'e saldırı
  3. Yemen hava saldırısı
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