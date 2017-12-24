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Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı

Suudi Arabistan önderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen saldırısında dört kişi hayatını kaybetti.

24 Aralık 2017 Pazar 10:17
Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı

Yemen’in başkenti Sana yakınlarındaki Arhab bölgesinde Husiler ve Yemenli kabile üyelerinin arasında çıkan çatışma esnasında gerçekleşen hava saldırısı sebebiyle dört kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Yemen’de devam eden savaşın 1000’inci gününde Yemenli kabile üyeleri ülkedeki bir diğer grup olan Husilerle çatışmaya başladı.

Çatışma esnasında Suudi Arabistan önderliğinde kurulan uluslararası koalisyona ait bir savaş uçağının gerçekleştirdiği saldırıda dört kişi hayatını kaybederken yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:17
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