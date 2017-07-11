Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye sürpriz çağrı!

Suudi Arabistan yetkilileri, ekonomik olarak "hırslı ve devasa bir program" olarak nitelendirdikleri 2030 vizyonu kapsamında, Türk yatırımcıları da ülkelerine davet etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen "Suudi Arabistan Bakanlık Oturumu"na ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, ekonomilerini çeşitlendirmeyi ve refah içinde bir gelecek inşa etmek amacıyla belirledikleri 2030 vizyonunun toplum ve ekonomi üzerine odaklandığını anlattı.

Suudi Arabistan hükümetinin gelecek vizyonuna değinen El Khereiji, "Suudi Arabistan hükümeti oluşturduğu 2030 vizyonunun sonuna kadar arkasında. Bu kapsamda, Türkiye'deki tüm ciddi yatırımcıları gelip fırsatları görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Suudi Arabistan Genel Yatırım Departmanı Başkanı Ayıdth El-Otaibi de 2030 Vizyonu kapsamında yenilenebilir enerji, turizm, sağlık hizmetleri, madencilik, kimya, perakende, askeri ve endüstriyel sektörler olmak üzere 12 ana programın olduğunu anlattı.

Yıllık yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini belirten El-Otaibi, "Bu planlarımız yıllar boyu sürecek ve tüm fırsatları yakalamaya çalışacağız. Türkiye'den yatırımcıları Suudi Arabistan'a davet etmek istiyorum. Gelip Suudi Arabistan'a yatırım yapmayı düşünüyorsanız çekinmeyin, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"GAZ ÜRETİMİNDE HEDEF, 23 MİLYAR METREKÜP"

Saudi Aramco Teknik Hizmetler Başkan Yardımcısı Ahmed El-Saadi ise dünya üzerindeki en büyük petrol rezervinin üzerinde bulunduklarını ve kayda değer miktarda da doğalgaz rezervine sahip olduklarını söyledi.

Bu kaynakların, 2030 Vizyonu'nun uygulanması ve başarıya ulaşması için önemli olacağına dikkati çeken El-Saadi, "Petrol ve gaz endüstrisi tarafında yatırımlarımız devam ediyor. Gaz üzerine talep oldukça yüksek. Bizler gaz üretim kabiliyetimizi artırmak hedefindeyiz ve yıllık 23 milyar metreküplük hedefe ulaşmak gayesindeyiz." dedi.