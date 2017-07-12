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Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye davet!

Suudi Arabistan yetkilileri, ekonomik olarak “hırslı ve devasa bir program” olarak nitelendirdikleri 2030 vizyonu kapsamında, Türk yatırımcıları da ülkelerine davet etti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:01
Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye davet!

22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen “Suudi arabistan Bakanlık Oturumu”na ülkenin üst düzey yetkilileri katıldı. Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, ülkesinin gelecek vizyonuna değinerek, “Suudi Arabistan hükümeti oluşturduğu 2030 vizyonunun sonuna kadar arkasında. Bu kapsamda, Türkiye’deki tüm ciddi yatırımcıları gelip fırsatları görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

‘DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

Suudi Arabistan Genel Yatırım Departmanı Başkanı Ayıdth El-Otaibi de yıllık yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini belirtti. El-Otaibi, “Bu planlarımız yıllar boyu sürecek ve tüm fırsatları yakalamaya çalışacağız. Türkiye’den yatırımcıları Suudi Arabistan’a davet etmek istiyorum. Gelip Suudi Arabistan’a yatırım yapmayı düşünüyorsanız çekinmeyin, sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:01
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