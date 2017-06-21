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Suudi Arabistan'dan şaşkına çeviren Katar kararı

Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan ülkede bulunan 15 bin Katar devesini de sınır dışı etti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:24
Suudi Arabistan'dan şaşkına çeviren Katar kararı

Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı etti. ABD'de yayımlanan diplomasi ve uluslararası politika sitesi Foreign Policy'de yayımlanan habere göre, yalnızca 11 bin 500 kilometrekare yüzölçümü nedeniyle onbinlerce develik sürülerini Suudi Arabistan topraklarında otlatan Katarlı sürü sahipleri, sınır dışı kararıyla zor durumda kaldı.

Binlerce devenden oluşan sürülerin sınır dışı edilmesini kararlaştıran Suudi Arabistan otoriteleri, sürü sahiplerinden develeri ile birlikte kısa sürede bölgeyi terk etmelerini istedi.

Sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınır bölgesinde zor durumda kalan en az 15 bin devenin tahliyesi, Katar'dan yollanan karvanların desteğinde tamamlandı. (DHA)

 

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:24
  1. katar
  2. suudi arabistan
  3. deve
  • MuhsinMuhsin2 sa önce
    DEVLET YÖNETİMİNİ SİYONİSTLER KUŞATMIŞ.İSRAİL FİLİSTİNE NASIL SALDIRIYORSA BUNLAR DA MÜSLÜMAN BİR DEVLETE O ŞEKİLDE SALDIRIYORLAR.BU NE KİN BÖYLE?TÜM MAZLUMLAR DAVACI OLACAK MÜSLÜMANLAR DAVACI OLACAK SİZDEN AHİRETTE KORKMAYIN . TİTREYİN.ALLAH BİZE YETER. O, NE GÜZEL BİR VEKİLDİR. . .
  • şaban akçayşaban akçay2 sa önce
    bunlar KAFAYISIYIRMIŞLAR. bu kadar da Amerikan uşaklığı olmazki
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