Suudi Arabistan'dan radikal karar! O bölgede her şey serbest olacak...

Suudi Arabistan pazartesi günü yaptığı açıklamada Kızıldeniz boyunca uzanan 50 adayı kapsayacak devasa bir 'yarı özerk' turizm bölgesi oluşturmayı planladığını duyurdu. Ülkedeki Kamu Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada (PIF) 'yarı özerk bölgenin uluslararası standartlara eşit kanunlarla yönetileceği' belirtildi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın öncülük ettiği 'Vizyon 2030' adlı plan kapsamındaki proje, ülkenin sahil şeridinde, yaklaşık 200 km boyunca inşa edilecek.

Ülke, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, Suudi ekonomisini çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak hem yabancı turistleri hem de yerli ziyaretçileri kazanmak istiyor.

Müslüman olmayanların bölgeye çekilmek istenmesi nedeniyle ülkede kadınlara giyim ve diğer konularda uygulanan kısıtlamaların 'yaroı özerk' bölgede uygulanmayabileceği belirtiliyor.

'DALIŞ NOKTALARI, LÜKS OTELLER, DOĞA KORUMA ALANI'

Adalar Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Al Wajh ve Umluj kentleri asrasında uzanıyor.

Devasa turizm planı kapsamında bölgede dalış noktaları, lüks oteller ve doğa koruma alanı olacak. Turistler paraşüt, trekking ve kaya tırmanışı yapabilecek.

Bloomberg'in aktardığına göre, adaları ziyaret etmek isteyen turistlerin Suudi Arabistan vizesi almasına gerek kalmayacak ya da internet üzerinden hızlı bir şekilde muadil bir belgeyi edinebilecekler.

Projede mercan kayalıkları, faal olmayan volkanlar, Arap leoparları ve doğanların yaşadığı doğa koruma alanı gibi turistik yerlerin olacağı ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki antik Mada'in Saleh harabelerine ulaşım gibi aktivitelerin bulunacağı da kaydedildi.