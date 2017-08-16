Suudi Arabistan'dan o iddiaya yalanlama geldi

Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci'nin İran ziyareti sırasında söylediği iddia edilen "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tahran-Riyad geriliminin azaltılması için Irak'tan resmen ara bulucu olmasını istediği" şeklindeki açıklamaların yer aldığı haberlere üç gün sonra Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bir Suudi yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İran ile arasında ara buluculuk yapması için Riyad yönetiminin hiçbir şekilde herhangi bir talepte bulunmadığı, bu konuda basında yer alan açıklamaların tamamen asılsız olduğu" ifade edildi.

İRAN'LA YAKLAŞMAYI REDDEDİYOR

Haberde, "Suudi Arabistan, bölgede ve dünyada terör ile aşırıcılığı yayan, diğer ülkelerin iç işlerine karışan İran rejimiyle herhangi bir yakınlaşmayı reddeden tutumunu korumaktadır. Suudi Arabistan uzun deneyimlerin ispat ettiği üzere diplomatik norm ve örflere, uluslararası ilişkilerdeki ilkelere saygı göstermeyen, yalan söylemeyi ve gerçekleri çarpıtmayı hoş gören mevcut İran rejimi ile müzakereleri imkansız olarak görmektedir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu Suudi yetkili ayrıca, uluslararası barış ve istikrara yönelik saldırgan tutum sergileyen İran rejiminin tehlikeli olduğunu belirterek, tüm dünya ülkelerine "İran rejimini saldırgan davranışlarından caydırarak uluslararası yasalara, Birleşmiş Milletler kararlarına, diplomatik sistem ve normlara uymaya zorlamaları" çağrısında bulundu.

İRAN BASININDA YER ALAN HABER

İran İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre, Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci 13 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdiği Tahran ziyareti sırasında yaptığı açıklamada geçen ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete işaret ederek, "Bu ziyaret kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştüm. Bin Selman, Tahran-Riyad geriliminin azaltılması için Irak'ın resmen ara bulucu olmasını istedi. Bundan önce de Kral Selman bu talebini bildirmişti." dediği aktarılmıştı.

Ancak ertesi gün Irak'ın "Al Sumaria News" adlı internet sitesinde yer alan haberde ise Araci'nin "Suudi Arabistan, Başbakan Haydar el-İbadi'den İran ile aralarında ara buluculuk yapmasını istemedi." şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 3 Ocak 2016'da İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından iki ülke ilişkilerde ciddi bir kriz yaşanıyor.