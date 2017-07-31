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Suudi Arabistan'dan çok sert Katar açıklaması: Bu bir savaş ilanıdır!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, "Katar’ın, Mekke’yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" dedi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:01
Suudi Arabistan'dan çok sert Katar açıklaması: Bu bir savaş ilanıdır!

Suudi ArabistanDışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar'ın Mekke'yi uluslararası statüye sokmak istediğini iddia ederek, 'Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır' dedi.

NTV'nin haberine göre; Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

DOHA'DAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü'ne başvuruda bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:01
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