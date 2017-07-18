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Suudi Arabistan'dan Katar ve Mescid-i Aksa açklaması

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'a sundukları bütün talepler yerine getirilinceye kadar dört ülke olarak ambargoya devam edeceklerini açıkladı.

18 Temmuz 2017 Salı 01:23
Suudi Arabistan'dan Katar ve Mescid-i Aksa açklaması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda toplandı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Doha yönetimi, sunulan taleplerin tamamını yerine getirinceye kadar Katar’a ambargo başlatan dört ülkenin uygulamaları sürecek." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması kınandı

Avvad ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını ve bundan derin endişe duyulduğunu söyledi.

Aksa'nın kapatılmasının dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını ifade eden Avvad, uluslararası topluma İsrail'in bu tür uygulamalarına karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

İsrail polisi cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

İsrail güçleri, olayın ardından 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. "Metal arama dedektörleri" uygulamasına karşı çıkan Filistinliler, vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmaya devam etmişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 01:23
  1. suudi arabistan
  2. Katar
  3. Mescid-i Aksa
  4. Ortadoğu Haberleri
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