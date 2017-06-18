Suudi Arabistan’dan Katar açıklaması ‘Krizin basit bir çözümü var’
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cubeyr, krizin 'basit bir çözümü olduğunu' savundu.18 Haziran 2017 Pazar 21:44
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar ile yaşanan diplomatik krizin çözümünün basit olduğunu ve bunun yolunun Doha yönetiminin 'radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi bırakmasından geçtiğini' söyledi.
Londra'da soruları yanıtlayan el Cubeyr, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi.
İngiliz basınında yer alan habere göre El Cubeyr, Katar'da 'akıl, mantık ve aklıselimin galip gelmesini' ve kendileri için de faydalı olacak adımları atmaya başlamalarını umduğunu da sözlerine ekledi.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Hy-hy31 dk önce Eğer ki Katar terörizme destek veriyorsa sen ondan 10 kat daha fazla veriyorsun.Kaldı ki başhaydut İSR&USA&UK ile iş tutuyon.Adamlar 19 trilyon dolarlık borcunu size kitledi.Birde diyor ki ben olmasam siz burada yaşayamazsınız.Demekki yatakta çok iyiler hem si.....iyorlar hemde parayı yiyorlar. korkusuz korkak4 sa önce Oruç oruç şu adamın yüzünü görmek bile adamın sabrını tüketiyor. milletin hizmetkarı6 sa önce Gün İngiliz ve siyonistlere hizmet etme günü. Vahhabileri yani suud ailesini boş yere başa geçirmediler. O bölgedeki bütün isteklerini ve istediklerini suudlara yaptıracaklar. Yine İngiiz aklı ve yine ingiliz oyunu... engin aşar6 sa önce kafir maşası olmaktan vaz geçin sizlerde zamanında yerleştirilen kriptolu ingiliz köpeklerisiniz...ALLAH tan korkun ve tövbe edin neye mal olursa olsun asla din kardeşinizi dünya menfeatlerine satmayınnnn pınar6 sa önce bide mübarek topraklar bunların kontrolünde bu dünyayı müslümanlara dar öbürlerine geniş yapan sürünün beyin takımı isuzgen6 sa önce asıl aklı selime sen gel keriz karadavi hamas ihvanı terörist diyen sensin müfteri yalancı Krall-717 sa önce Yani diyorki bizim gibi amerikan uşagı ingiliz sömürgesi olsun. Darbeci sisiye yaptıkları milyarlarca dolar yardım normal ama müslüman kardeşlere ve gazzedeki yönetime yapılan katar yardımları teröristlere yardım. Allah belanızı versin sizin islam düşmanı satılmış köpekler. fuat14 sa önce düşmanı Körfez'de arıyor içine amerika kaçmış. Türk15 sa önce Lavuk vatansever15 sa önce Ozur dilerim..allahin kulu yazacagima islamin kulu yazdim