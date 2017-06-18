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Suudi Arabistan’dan Katar açıklaması ‘Krizin basit bir çözümü var’

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cubeyr, krizin 'basit bir çözümü olduğunu' savundu.

18 Haziran 2017 Pazar 21:44
Suudi Arabistan’dan Katar açıklaması ‘Krizin basit bir çözümü var’

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar ile yaşanan diplomatik krizin çözümünün basit olduğunu ve bunun yolunun Doha yönetiminin 'radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi bırakmasından geçtiğini' söyledi.

Londra'da soruları yanıtlayan el Cubeyr, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi.

İngiliz basınında yer alan habere göre El Cubeyr, Katar'da 'akıl, mantık ve aklıselimin galip gelmesini' ve kendileri için de faydalı olacak adımları atmaya başlamalarını umduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 21:44
  1. katar
  2. suudi arabistan
  • Hy-hyHy-hy31 dk önce
    Eğer ki Katar terörizme destek veriyorsa sen ondan 10 kat daha fazla veriyorsun.Kaldı ki başhaydut İSR&USA&UK ile iş tutuyon.Adamlar 19 trilyon dolarlık borcunu size kitledi.Birde diyor ki ben olmasam siz burada yaşayamazsınız.Demekki yatakta çok iyiler hem si.....iyorlar hemde parayı yiyorlar.
  • korkusuz korkakkorkusuz korkak4 sa önce
    Oruç oruç şu adamın yüzünü görmek bile adamın sabrını tüketiyor.
  • milletin hizmetkarımilletin hizmetkarı6 sa önce
    Gün İngiliz ve siyonistlere hizmet etme günü. Vahhabileri yani suud ailesini boş yere başa geçirmediler. O bölgedeki bütün isteklerini ve istediklerini suudlara yaptıracaklar. Yine İngiiz aklı ve yine ingiliz oyunu...
  • engin aşarengin aşar6 sa önce
    kafir maşası olmaktan vaz geçin sizlerde zamanında yerleştirilen kriptolu ingiliz köpeklerisiniz...ALLAH tan korkun ve tövbe edin neye mal olursa olsun asla din kardeşinizi dünya menfeatlerine satmayınnnn
  • pınarpınar6 sa önce
    bide mübarek topraklar bunların kontrolünde bu dünyayı müslümanlara dar öbürlerine geniş yapan sürünün beyin takımı
  • isuzgenisuzgen6 sa önce
    asıl aklı selime sen gel keriz karadavi hamas ihvanı terörist diyen sensin müfteri yalancı
  • Krall-71Krall-717 sa önce
    Yani diyorki bizim gibi amerikan uşagı ingiliz sömürgesi olsun. Darbeci sisiye yaptıkları milyarlarca dolar yardım normal ama müslüman kardeşlere ve gazzedeki yönetime yapılan katar yardımları teröristlere yardım. Allah belanızı versin sizin islam düşmanı satılmış köpekler.
  • fuatfuat14 sa önce
    düşmanı Körfez'de arıyor içine amerika kaçmış.
  • TürkTürk15 sa önce
    Lavuk
  • vatansevervatansever15 sa önce
    Ozur dilerim..allahin kulu yazacagima islamin kulu yazdim
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