Suudi Arabistan’dan Katar açıklaması ‘Krizin basit bir çözümü var’

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Katar ile yaşanan diplomatik krizin çözümünün basit olduğunu ve bunun yolunun Doha yönetiminin 'radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi bırakmasından geçtiğini' söyledi.

Londra'da soruları yanıtlayan el Cubeyr, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi.

İngiliz basınında yer alan habere göre El Cubeyr, Katar'da 'akıl, mantık ve aklıselimin galip gelmesini' ve kendileri için de faydalı olacak adımları atmaya başlamalarını umduğunu da sözlerine ekledi.