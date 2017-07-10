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Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısı sonrası Katar'a yönelik ambargonun sebebi açıklandı

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması

Suudi Arabistan, Katar'a yönelik önlemlerin, Doha yönetiminin "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sistemini parçalamayı ve bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi" için alındığını bildirdi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında, Kuveyt'in Körfez'de yaşanan krizin çözümü ve Körfez'deki birliğin muhafazası için sarf ettiği çaba övüldü.

Toplantıda, Katar halkının Körfez ve Arap dünyasının asil bir parçası olduğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik önlemlerinin, bu ülkenin KİK sistemi ile Arap ve dünya güvenliğini parçalamayı, bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı ve içişlerine karışmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi için alındığı ifade edildi.

 Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı.

 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
  1. Doha yönetimi
  2. Cidde
  3. Körfez İşbirliği Konseyi
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