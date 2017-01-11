Suudi Arabistan’dan İran’a davet

İran Hac İşleri Temsilcisi Ali Gazi Asker, İran Hac ve Ziyaret Kurumu’nun toplantısında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan’dan resmi hac daveti geldiğini açıkladı. Asker, davete yanıtın ilerleyen günlerde verileceğini de kaydetti.

Söz konusu davetin geçmiş yıllardakinden ‘pek bir farkı olmadığını’ kaydeden Asker, “Hac ile ilgili tüm konular —barınma, beslenme, tıbbi yardım, ulaşım, güvenlik, bankacılık ve konsolosluk konuları da dahil- üzerinde ivedilikle çalışılmalı ve uygun çözümler sunulmalı” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, 30 Aralık’ta yaptığı açıklamada bu yılki hac etkinleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve aralarında İran’ın da olduğu 80 ülkeye davet gönderildiğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Suudi Arabistan’ın Şii din adamı Nimr el Nirm’i idam etmesi ve İran’daki Suudi temsilciliklerinin ateşe verilmesinin ardından iki ülke ilişkilerinde gerilimler yaşanmıştı. Suudi Arabistan, İran’la diplomatik ilişkilerini kesme kararı alırken; İran da vatandaşlarının hacca gitmesini yasaklamıştı. Bu kararla birlikte, İranlı hacılar son 30 yıl içinde ilk kez hac görevlerini yerine getirememişti. Öte yandan iki ülkenin yaşadığı tek anlaşmazlık bu değil. İran ve Suudi Arabistan, hem Suriye hem de Yemen’de, farklı tarafları destekliyor.