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Suudi Arabistan'dan 'İran' çıkışı!

El Arabiya televizyonu, dini lider Hamaney dahil İranlı yöneticilerin gösteriler karşısında paniğe kapıldığını iddia etti.

02 Ocak 2018 Salı 17:08
Suudi Arabistan'dan 'İran' çıkışı!

Tahran yönetiminin Ortadoğu’da bilek güreşine girdiği Suudi Arabistan’ın El Arabiya televizyonu çarpıcı bir haberi ekranlarına getirdi. Riyad yönetiminin sahibi olduğu televizyona göre, dini lider Ayetullah Hamaney’in de aralarında olduğu İranlı yöneticilerin paniğe kapıldığı iddia edildi.

Haber, İran Ulusal Direniş Konseyi’nden üst düzey bir yetkilinin Amerikan Fox News kanalına sızdırdığı ve 31 Aralık’a kadar yapılan toplantı tutanaklarına dayandırılıyor.

Toplantıya katılan İran yöneticilerinin "Rejimin güvenliği tehdit altında. Bu çok karmaşık bir olay ve öncekilere benzemiyor. Allah yardımcımız olsun" dediği aktarıldı.

Haberde, Devrim Muhafızları ya da Besiç milislerinin gösterileri dağıtmasının rejim için kötü sonuçlara neden olacağını iddia etti.

DÜŞMANLAR PARA, SİLAH VE AJAN...

İran’ın dini lideri Hamaney sessizliğini bozarak, düşmanların ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körüklediğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 17:08
  1. İran Ulusal Direniş Konseyi
  2. Hamaney
  • KürşatKürşat1 sa önce
    Sıra sizede gelecek namussuz suud ailesi. Lawrence'in piçleri
  • iranşeytancumhuriyeti...iranşeytancumhuriyeti...1 sa önce
    Evet....haham maneytıpkısuriyedeirakta..yemendesizinyaptiğinizgibi...yani .. mendekkedukka...
  • ŞABAN AKÇAYŞABAN AKÇAY1 sa önce
    Senide göreceğiz... Sıra sana gelecek sen ne yapacaksın.....
  • IkraIkra2 sa önce
    Bebek katili hasdi sabilere acimiyorum..lakin iran halkinin hepsi ayni goruste degil.mezhepcilik yanlarina karkalmaz..
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