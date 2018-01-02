Suudi Arabistan'dan 'İran' çıkışı!

Tahran yönetiminin Ortadoğu’da bilek güreşine girdiği Suudi Arabistan’ın El Arabiya televizyonu çarpıcı bir haberi ekranlarına getirdi. Riyad yönetiminin sahibi olduğu televizyona göre, dini lider Ayetullah Hamaney’in de aralarında olduğu İranlı yöneticilerin paniğe kapıldığı iddia edildi.

Haber, İran Ulusal Direniş Konseyi’nden üst düzey bir yetkilinin Amerikan Fox News kanalına sızdırdığı ve 31 Aralık’a kadar yapılan toplantı tutanaklarına dayandırılıyor.

Toplantıya katılan İran yöneticilerinin "Rejimin güvenliği tehdit altında. Bu çok karmaşık bir olay ve öncekilere benzemiyor. Allah yardımcımız olsun" dediği aktarıldı.

Haberde, Devrim Muhafızları ya da Besiç milislerinin gösterileri dağıtmasının rejim için kötü sonuçlara neden olacağını iddia etti.

DÜŞMANLAR PARA, SİLAH VE AJAN...

İran’ın dini lideri Hamaney sessizliğini bozarak, düşmanların ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körüklediğini söyledi.