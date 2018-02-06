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Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı: İlişkilerimizi bozmak isteyenler...

Ülkesinin Türkiye'yle ilişkilerini değerlendiren Suudi Arabistanlı Bakan Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde bulunmak isteyenler ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir" ifadelerini kulandı.

06 Şubat 2018 Salı 18:44
Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı: İlişkilerimizi bozmak isteyenler...

Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Salih Bin Abdulaziz Al Şeyh, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini bozma yönünde girişimlerde bulunanların bir sonuca ulaşamayacağını açıkladı.

Al Şeyh, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin çok başarılı geçtiğini belirtti.

Söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü iletişimin kanıtı  olduğuna işaret eden Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam  ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde  bulunmak isteyenler  ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki resmi temaslarını dün tamamlayarak yurda dönmüştü.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:44
  1. Salih Bin Abdulaziz Al Şeyh
  2. Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri

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