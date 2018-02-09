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Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’

Suudi Arabistan, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

09 Şubat 2018 Cuma 22:46
Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Esed rejimine bağlı güçlerin Doğu Guta bölgesini hedef alan hava bombardımanı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden kimyasal silahların kullanıldığı saldırıların kınandığı" belirtildi.

Suriye rejiminin düzenlediği söz konusu saldırıların çözüme yönelik çabaları olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, "Bu düşmanca saldırılar, Suriye krizine yönelik siyasi çözüm çabalarına ters düşüyor." denildi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava saldırılarında 75 sivilin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini kaydetmişti.

Doğu Guta'da bombardımanlarda, 29 Aralık 2017'den bu yana yaklaşık 1,5 aylık süreçte 524 sivilin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı bildirilmişti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan ve yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 22:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Vatan severVatan sever1 sa önce
    Göstetmelik kınama Bak bşz esedi kınadık diyecekler sonra türkiyeye okları cevirecek abd finoları.
  • NihatNihat1 sa önce
    Bu amerika destekçisi sudi Arabistan kendini resmen amerikaya satmış
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