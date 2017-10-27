Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!

Suudi Arabistan'da yapay zeka geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaların geldiği süreç, robot Sophia'ya vatandaşlık verilmesine kadar uzandı.

​Robot Sophia, Suudi basınına Riyad'da gerçekleşen iş zirvesinde vatandaş olarak tanıtıldı.

Zirvede gerçekleşen bir panelde moderatörlük yapan Andrew Ross Sorkin tarafından yapılan açıklamada "Şu an öğrendiğimiz küçük bir duyurumuz var. Sophia, umarım beni duyuyorsundur. Zira Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun" dedi.

'DÜNYADA VATANDAŞ OLARAK TANINAN İLK ROBOT OLMAK TARİHİ NİTELİKTE'

Karara teşekkür ederek karşılık veren Sophia, "Suudi Arabistan'a teşekkür ederim. Bu eşsiz konum için onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak, tarihi nitelikte" dedi.

Sophia ve Sorkin arasındaki diyalog bir süre daha devam etti.