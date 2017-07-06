Suudi Arabistan'dan darbecilere kıyak: Hac vizesi

Suudi Arabistan Mısırlı vekillere hac vizesi verdi.

Haberiyat'ın haberine göre yaklaşık bin 800 adet vize, Suudi Arabistan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan büyükelçiğinden milletvekillerine gönderildi.

Böylece 600 milletvikilinin bulunduğu mecliste her bir milletvekili üç ayrı vizeye sahip oldu.

Kahire'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği her yıl Mısır yönetimi ve meclisine, diplomat, medya organları ve gazetecilere "nezaket vizeleri" gönderiyor.

Uygulamanın her yıl yapılmasına rağmen meclis kaynakları bu yıl gönderilen vize sayısının geçen yıl Mısır Meclis üyelerine verilen vizelerin üç katı olduğuna vurgu yapıyor.

Öte yandan sayısı artan vizelerin, Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir Adaları'nın egemenliğinin Suudi Arabistan'a verilmesinin onaylanması sonrasında verilmesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan'ın Mısırlılara verdiği vize sayısı 2016 yılında 62 bin 511 iken bu yıl 78 bin 138'e yükseldi.