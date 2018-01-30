Suudi Arabistan'dan beklenmeyen karar! Hepsi serbest...

Kukla krallık Suudi Arabistan'da geçen yıl yaz mevsiminde ABD'nin emriyle gerçekleşen sözde yolsuzluk gözaltıları ve peşinden gelen tutuklamalar, bugün itibariyle sona erdi. Başkent Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton oteline konulan aralarında prensler ve bakanların da olduğu 300'den fazla kişi serbest bırakıldı.

Reuters, serbest kalanlar arasında Bin Ladin kardeşlerin de olduğunu iddia etti.