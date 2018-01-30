Suudi Arabistan'dan beklenmeyen karar! Hepsi serbest...
Yalnızca Suudi Arabistan'da değil tüm Orta Doğu'da depreme yol açan gözaltı dalgasıyla beş yıldızlı hapishanede tutuklu olan herkes serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında, Bin Ladin kardeşlerin de olduğu iddia edildi.30 Ocak 2018 Salı 09:46
Kukla krallık Suudi Arabistan'da geçen yıl yaz mevsiminde ABD'nin emriyle gerçekleşen sözde yolsuzluk gözaltıları ve peşinden gelen tutuklamalar, bugün itibariyle sona erdi. Başkent Riyad'daki beş yıldızlı Ritz Carlton oteline konulan aralarında prensler ve bakanların da olduğu 300'den fazla kişi serbest bırakıldı.
Reuters, serbest kalanlar arasında Bin Ladin kardeşlerin de olduğunu iddia etti.