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Suudi Arabistan'da yeni gözaltı dalgası başladı

Suudi Arabistan'da bugün 11 prens daha gözaltına alındı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:43
Suudi Arabistan'da yeni gözaltı dalgası başladı

Suudi Arabistan’da 11 prensin, kemer sıkma tedbirlerine karşı bir sarayda toplandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Buna sebep olarak gösterilen şey ise, prenslerin elektrik, su gibi masraflarının artık devlet tarafından karşılanmayacağının açıklanması oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Suudi sitesi sabq.org’un haberine göre; prensler, kraliyete bağlı bir sarayda bir araya gelerek, kraliyet üyelerinin su ve elektrik faturalarının artık devlet tarafından karşılanmamasını öngören kararnamenin geri çekilmesini talep etti. Prensler, bir akrabaları için verilen idam cezası için de tazminat talep etti. Habere göre, prensler sarayı terk etmeyi de reddetti.

Bunun üzerine kraliyet muhafızlarının devreye girerek, 11 prensi gözaltına alıp, hapsettikleri iddia edildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 13:43
  1. Suudi Arabistan
  2. suudi arabistan gözaltı
  • OSMANLIOSMANLI1 sa önce
    Dahaçook para lazım..yakalamaya soymaya devam..!!
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