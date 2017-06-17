İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da TRT muhabirleri gözaltına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Körfez krizini sona erdirmek için Suudi Arabistan’a yaptığı kritik ziyaretini izleyen TRT World muhabirlerinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:05
Suudi Arabistan'da TRT muhabirleri gözaltına alındı

Ziyareti izleyen TRT World’ün Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah ile kameraman Nihat Yayman, Mekke’de otellerinde gözaltına alındı.

Çavuşoğlu’nun ziyaretini izlemek için özel vizeyle Mekke’ye giden muhabir ve kameraman 10 saat gözaltında tutuldu. İki TRT World çalışanı Çavuşoğlu’nun durumu Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’e bildirmesi üzerine serbest bırakıldı.

TRT Wold’ün Pakistanlı muhabiri, serbest bırakılmalarında kendilerine yardımcı olan başta Bakan Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu mensuplarına teşekkür etti. 

KATAR’I SORMUŞLAR

Serbest bırakıldıktan sonra şu anda Türkiye’ye dönmek için havaalanında olduklarını belirten muhabir Hasan Abdullah, sorgulamaları sırasında kendilerine  Katar’la ilgili birçok şey sorulduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:05
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Suudi Arabistan
  3. TRT World
  • RecepRecep5 sa önce
    Alcak satilmis Araplar Yahudi Beyinli Iblisler sizi
  • zaferzafer6 sa önce
    Allah dan korkmayıpkafir devletten korkup müslümandevlete zulmedeninvay haline.Allah In azabı kıyametekadar üzerinize olsun.
  • muhabirmuhabir7 sa önce
    İSLÂM ülkesini işkal eden KAZMA BURUNLU sudicibuti yahudilerine LĂNETULLAHİ ALEYHİM ecmeiyn bi adeti İLMULLAHİLÂZİYM.Ebeden daimen.!!!
  • HasanHasan13 sa önce
    Hadimu'l- Haremeyni Eş-Şerifeyn'miş sen o makamalaik değilsin abd soytarısı
  • ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK ESTERGONLU CİHANGİR SELÇUK 13 sa önce
    "PENTAGON'UNEMİR ERITRUMP,EFENDİLERİADINAKÖRFEZ ÜLKELERİNI HİZAYA GETİRME GÖREVINIPAVLOV'UNK. GIBİYERINE GETITIYOR. "diye arkadaşımızyorum yapmış. Katılır mısıniz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
  1. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
  2. Ispanaklı çıtır börek tarifi
  3. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
  4. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
  5. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
  6. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
  7. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
  8. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
  9. Fotokapanla görüntülendiler
  10. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
  11. Ses getiren transfer: İşte Dani..
  12. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
  13. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
  14. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
  15. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
  16. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
  17. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
  18. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
  19. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
  20. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti