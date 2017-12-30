Suudi Arabistan'da tehlike çanlar çalıyor

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın 2018 bütçesinde karşılaşacağı başlıca sorunlar arasında ekonomik büyüme, enflasyon, askeri ve güvenlik harcamaları geliyor

Ülkenin en büyük gelir kaynağı petrol fiyatlarının gerilemesiyle eş zamanlı gelen daralmanın ardından beklenen ekonomik büyüme tahminlerin altında oldu. Petrol üretimindeki düşüşle bu yıl gerçekleşen yüzde 0.5'lik büyüme oranına göre gelecek yıl beklenen büyüme rakamları yüzde 2.7 olarak öngörüldü.

Suudi Arabistan ekonomisi 2015'te yüzde 3.5 büyüme rakamına ulaşırken, 2016'da yüzde 1.7'ye gerilemişti. 2017'de ise petrol dışındaki tüm sektörlerde büyük bir durgunluğun yaşandığı ve özel sektörün hükümetin yeni ekonomik politikalarına uyum sağlamakta zorlandığı belirtildi.

Geçen yıl gerileme kaydeden enflasyonun bu yıl yükselmesi Riyad yönetiminin önünde önemli bir engel olduğu kaydedildi. Uzmanlar enflasyonla mücadelenin yolları üzerinde çalışma yapıyor.

Ekonomik faaliyetlerin yanında enerji fiyatlarındaki düzenleme ve bazı gelir tedbirlerinin uygulamaya geçmesiyle 2018'de ülkedeki gelirlerin rekor bir yükselişle yüzde 5.7 oranına yükselmesini bekliyor.

İŞSİZLİK SORUNU

Suudi Arabistan vatandaşları arasında yüksek orandaki işsizlik rakamları hükümetin önündeki önemli zorluklar arasında yer alıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.8 olan işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 12'ye çekilmesi isteniyor.

İş piyasalarında iyileştirme çalışmalarının devam etmesi durumunda 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 10.6 olması beklenirken, Riyad yönetimi "2030 vizyonu" hedeflerinde ülke vatandaşları arasında işsizlik oranını yüzde 7'ye çekmeyi planlıyor.

Üç yıldır farklı ekonomik sektörlerde yürütülen çalışmalarla ülkedeki işsizlik oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. "2030 vizyonu" programıyla devlet, gelecek yıl Suudi Arabistan, vatandaşlarına 450 bin yeni iş istihdamı sağlamaya çalışırken, bu rakamın 2020'de 1 milyon 200 bin olmasını planlıyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'da 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 12.7 olan işsizlik oranlarının ikinci çeyreğinde yüzde 12.8'e yükselmesinin hükümeti bu şekilde bir plan ve icraya sürüklediğini ifade ediyor.

Suudi Arabistan tarihinin en büyük bütçesini 2018 yılı için hazırlarken, 208.8 milyar dolar olarak belirlenen gelirlere karşılık ortaya konulan bütçe rakamları 260,8 milyar dolar olması bekleniyor. Bütçe açığının 52 milyar dolarla yüzde 20 civarında olacağı hesaplanıyor.

ASKERİ HARCAMALAR

Suudi Arabistan al-Rajhi Capital Şirketi Araştırma Başkanı Mazin es-Sidiri, AA muhabirine 2017 yılına oranla yeni yılda askeri harcamaların yüzde 6 oranında azaltıldığını söyledi.

Sidiri, Suudi hükümetinin 2018 bütçesinin yüzde 31.8'ni askeri ve güvenlik sektörlerine tahsis ettiği buna göre bu iki sektöre ayrılan ödenek miktarının 83 milyar dolar olacağına dikkati çekti.