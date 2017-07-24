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Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme! Katar krizi...

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası erişime kapatılan El Cezire, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:28
Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme! Katar krizi...

Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

13 MADDELİK LİSTE 6'YA İNDİ

Katar’a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Türk üssünün kapatılmasının da dahil olduğu 13 maddelik talep listesinden geri adım atmıştı. Dört ülkenin BM temsilcileri, bunun yerine Katar’a “terör ve her türlü aşırıcılıkla mücadele”nin yer aldığı altı maddelik yeni bir liste sunmuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:28
  1. Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani
  • YanYan49 dk önce
    Oraya Trump gitse gine döner. Buna güven olmaz.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Yorum icin ve reisin etkisidir demek icin erken,. somut adimlar atilmasi lazim ki, inanalim siyonistin pesinden gitmediklerine..
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