Suudi Arabistan'da saray darbesi

Suudi Arabistan kralının 57 yaşındaki kuzeni Muhammed bin Naif, yakın zamana kadar hanedan içerisinde veliaht olarak oldukça önemli bir figürdü.

Ancak, bazı kaynakların ifadelerine göre, Haziran ayında bir gece eski veliaht Mekke'deki saraya çağrıldı, burada şafak sökene kadar kendi isteği dışında tutuldu ve kendisine bir süredir sivrilen kralın oğlu Muhammed bin Selman lehine tahttan feragat etmesi için baskı yapıldı.

Bir süre ülkenin güvenlik birimlerinden sorumlu olan ve "teröre karşı savaştaki etkinliğiyle" bilinen Muhammed bin Naif'e "ağrı kesici bağımlılığının kendisini bu görev için uygun olmaktan çıkardığı" iletildi.

Reuters'a konuşan saray kaynaklarına göre bu konuyu Muhammed bin Naif'e bizzat Kral Selman iletti. Kaynaklar şu ifadeleri kullandı: "Kral Selman Muhammed bin Naif ile buluşmak üzere odaya geldi ve yalnız kaldılar. Kral Selman şunları söyledi: 'Geri adım atmanı ve veliahtlığı bırakmanı istiyorum, zira kararlarını ciddi şekilde etkileyen bu bağımlılığın konusunda tedavi olman gerektiğine dair tavsiyemi dinlemedin.' Muhammed bin Naif şoka uğramıştı. Böylesi bir habere hazırlıklı değildi, bunu beklemiyordu, bu adeta bir saray darbesiydi."

Muhammed bin Naif'e yönelik ağrı kesici bağımlılığı suçlamasının, 2009 yılında bir suikast girişiminden kurtulmasının ardından başladığı düşünülüyor. Özellikle ABD ile birlikte El Kaide'ye karşı savaşı sürdüren ve bu savaşta oldukça sert ve acımasız kararlar veren Muhammed bin Naif, El Kaide'nin ülkedeki birincil hedefi konumundaydı. Aynı zamanda bir diyabet hastası olan eski veliaht prens, 2009 yılında bir canlı bomba saldırısından yaralanarak kurtulmuş, bu olayın onu oldukça derinden sarstığı ve psikolojik durumuna ciddi bir darbe vurduğu ifade edilmişti.

Saray darbesinin oldukça iyi planlandığı belirtiliyor. İfade edilene göre, diyabet hastalığı ve psikolojik rahatsızlıklardan şikayetçi olan eski veliaht, sabaha kadar sarayda tutuldu. Ağrı kesici alamayan Muhammed bin Naif, fiziksel ve psikolojik zayıflığı neticesinde sabahın ilk saatlerinde teslim bayrağını çekmek durumunda kalmış ve veliaht prensliği Muhammed bin Selman'a devretmiş.

Sarayda bu olayların ardından söz konusu devir, kamuoyuna yumuşak bir geçiş olarak lanse edildi, Muhammed bin Selman, eski veliahtın elini öperken gösterildi.

Muhammed bin Naif'in Yemen ve Katar gibi birçok konuda Kral Selman ile ters düştüğü ve bu saray darbesinin kaçınılmaz olduğu öne sürüldü.

Ülkenin, Kral Selman'ın ölümünün ardından, Muhammed bin Naif ile Muhammed bin Selman arasında büyük bir gerginliğe sahne olacağına dair yorumlar yapılıyor.

Mepa News