Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan'da roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:28
Suudi Arabistan'da roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, El-Mesura Mahallesi'nde devriye gezen bir askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Emniyet güçlerini hedef alan saldırıda 1 askerin öldüğü, 6'sının yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı, Katif'te son bir ay içinde düzenlenen 6'ncı saldırı oldu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:28
  1. suudi arabistan
  2. roket
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının başındaki 5 isim
    1. FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının..
    2. Trump'tan özeleştiri: Geçmişteki aptal..
    3. İHA tespit etti, Atak indirdi!
    4. İfadeleri de emirle... "Sonuna kadar..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ‘yol..
    6. Görmez'e destek... "Görevde kalmalı"
    7. "Hac idaresinin uluslararası hale..
    8. Askerlerin darp görüntüsü yurt..
    9. Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Ümmet kudüs için kıyama durdu
    12. Merkel sözünü tutmuyor
    13. İHA’lar hedefi 12’den vurdu
    14. ASELSAN’dan 5 kıtada 63 ülkeye İhracat
    15. ‘5816’ basın özgürlüğünü ayaklar..
    16. Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    17. Yeni Malatyaspor'da Hugo Rodallega..
    18. Galatasaray'ın yeni transferi Mariano:..
    19. Camiye namaz esnasında keçi girerse...
    20. Katar'da Türkiye ve Erdoğan sevgisi
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
    Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
    HDP'den haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı
    HDP'den haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı