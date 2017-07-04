Suudi Arabistan'da polise saldırı
Suudi Arabistan'da Şiilerin yoğun olduğu Katif kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.04 Temmuz 2017 Salı 20:28
YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan'nın Katif kentinde kimliği belirsiz saldırıganlar polise ateş açtı.
Açılan ateşte 1 Polis hayatını kaybederken, 3 polis yaralandı.
Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Katif kentinde ağırlıklı olarak Şii nüfus yaşıyor. Bölgede sık sık terör saldırıları meydana geliyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr