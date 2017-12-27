Suudi Arabistan'da önemli gelişme!

Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23’ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Suudi Arabistan'da 5 Kasım gecesi 11 prens ve çok sayıda iş adamı gözaltına alınarak tasfiye edilmişti. Suudi Arabistan'ın tutukladığı isimlerin ortak bir özelliği dikkati çekmişti. İsimlerin neredeyse tamamının, geçtiğimiz Haziran ayında görevinden azledilen Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'e yakın kişiler olması öne çıkan özellikleri.