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Suudi Arabistan'da macarena dansı yapan çocuk gözaltına alındı!

Suudi Arabistan'da sokakta macarena dansı yapan 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:04
Suudi Arabistan'da macarena dansı yapan çocuk gözaltına alındı!

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde salı günü sosyal medyaya yüklenen video viral oldu. 14 yaşındaki bir çocuk 1990'lı yıllara damgasını vuran Macarena dansını yol ortasında yaptı. Trafik ışıklarında, kulağında kulaklıkla müziği dinleyip, dans eden çocuk, 45 saniyelik videosuyla paylaşım rekoru kırdı.

YAPTIĞI DANS UYGUNSUZ BULUNDU

Suudi polisi 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Yapılan açıklamaya göre, adı ve milliyeti söylenmeyen genç, "Yanlış kamusal davranış ve trafiği engellemek" suçlamalarından sorguya çekildi. Resmi olarak suçlanıp suçlanmadığı henüz bilinmiyor.

Bu ayın başlarında Suudi Arabistan'da bir şarkıcı, konser verdiği sırada "dab" dans hareketini yaptığı için gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:04
  1. suudi arabistan
  2. cidde
  3. Macarena
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