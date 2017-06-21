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Kral Selman, veliaht prensi kovdu, kendi oğlunu getirdi!

Suudi Arabistan Krallığı, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ın getirilmesi yönünde karar aldı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 08:59
Kral Selman, veliaht prensi kovdu, kendi oğlunu getirdi!

Aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak açıklanan 31 yaşındaki Muhammed bin Selman'ın, savunma bakanlığı pozisyonunu da koruyacağı belirtildi.

Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonlardan sorumlu.

​El Arabiya'nın aktardığına göre Kral Selman, Muhammed bin Selman'ın bu akşam Mekke'de bağlılık yemini etmesi çağrısında bulundu.

Uzun yıllardır ülkenin terörle mücadele şefliğini yürüten Nayif'in ise içişleri bakanlığı görevinden de kovulduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 08:59
  1. Muhammed bin Selman
  2. Suudi Arabistan
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