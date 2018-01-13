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Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez tribünde

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al Ahli ile Al Baten takımları, Cidde kentindeki Kral AbdullahSpor Şehri Stadyumu'nda karşılaştı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:09
Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez tribünde

Suudi Arabistanlı kadınlar, ilk kez bir futbol karşılaşmasını stadyumda izledi.  

Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm ayrıldı. 

Suudi Arabistan, kadınlara yönelik tanıdığı yeni haklara bir yenisini daha ekleyerek, şimdiye kadar sadece erkeklerin girebildiği stadyumlara kadınların da girebilmesine izin verdi. Geçen sene sonunda alınan karar 2018 yılı itibarıyla uygulamaya kondu. Cidde'de El Ehli ve El Betin takımları arasında oynanan maçın seyircileri arasında kadınlar da yer aldı.

Cidde'deki karşılaşmayı izlemeye gelen kadınlar, ülkenin içerisine girdiği reform sürecinden memnun olduklarını belirtti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 08:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • rezalet güneye kayıyorrezalet güneye kayıyor1 sa önce
    Tamam, çok yakında türkiyeyi geçer hepsi! Bir yığın domalan mantarı yer alır basında artık orada da..
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