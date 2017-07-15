Suudi Arabistan'da iki haftada beşinci saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde devriye aracını hedef alan silahlı saldırıda 1 askerin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SAP'ın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Katif'teki Ramis sahilinde devriye gezen bir askeri araca ateş açıldı.

Kaynağı tespit edilemeyen saldırıda, Muhammed Hüseyin Hezazi adlı askerin hayatını kaybettiği, Halid Muabber Hakemi'nin ise yaralandığı aktarıldı.

Bu saldırı, Katif'te iki hafta içinde düzenlenen 5'inci saldırı oldu.