Suudi Arabistan'da hareketli saatler

Füze saldırısının ardından Kral Salman bin Abdulaziz tarafından oluşturulmasına karar verilen 'Yolsuzluk Karşıtı Komite' isimli grubun Riyad'da çok sayıda bakan ve prensi görevden aldığı haberleri geldi. Reuters'ın Arabiya TV'ye dayandırarak geçtiği son dakika haberinde ise 10 prens ve 12 eski bakanın gözaltına alındığı bildirildi.

Füze saldırısından sonra Suudi Arabistan’da flaş gelişmeler yaşandı. Ekonomi ve Planlama Bakanı Adil Fakih ve Ulusal Muhafızlar Bakanı Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sultan’ın görevlerinden alındı. Bakan Fakih’in yerine Ekonomi ve Planlama Bakanlığı’na Muhammed Al-Twaijri’nin, Ulusal Muhafızlar Bakanı Mutab bin Abdullah’ın yerine de Prens Halid bin Ayyaf’ın getirildiği öğrenildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YOLSUZLUKLARA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINDI

Suudi Arabistan’da,Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, önemli mevkilerdeki görevden alınmaların ardından yeni kararlar alınmaya başlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, geç saatlerdeülkede yolsuzluklara ve çeşitli suçlara bulaşmış kişilere karşı acil önlemler alınması yönünde bir dizi kararlar aldı. Suudi Arabistan’ın Resmi Haber Ajansı SPA’da saat 22.20’de yayınlanan Kraliyet Kararnamelerine göre rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olanlar hakkında işlemlerin başlatılması ve araştırmaların sürdürülmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.

BANKADAKİ PARALARINA EL KONULACAK

Ülkede rüşvet ve yolsuzluklara karşı mücadele amacı güden komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen şüphelilerin, yurt dışına çıkışları engellenecek, bankalardaki tüm paralarına el konulacak ve tüm şirketleri kontrol altında tutulacak. Araştırmalar sonucunda suç unsurları sabit olanların ise derhal tutuklanacakları belirtildi.

Çeşitli bakanların ve üst düzey komutanların görevden alınmasının hemen ardından böyle bir kararın yayınlanması dikkat çekerken, tüm gözler Kral Salman bin Abdulaziz’e çevrildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YOLSUZLUKLARA KARŞI ACİL ÖNLEMLER ALINDI

Suudi Arabistan’da,Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, önemli mevkilerdeki görevden alınmaların ardından yeni kararlar alınmaya başlandı. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, geç saatlerde ülkede yolsuzluklara ve çeşitli suçlara bulaşmış kişilere karşı acil önlemler alınması yönünde bir dizi kararlar aldı. Suudi Arabistan’ın Resmi Haber Ajansı SPA’da saat 22.20’de yayınlanan Kraliyet Kararnamelerine göre rüşvet ve yolsuzluklara bulaşmış olanlar hakkında işlemlerin başlatılması ve araştırmaların sürdürülmesi için bir komisyon kurulmasına karar verildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA ’TUTUKLAMALAR BAŞLADI’ İDDİASI

Suudi Arabistan’a yönelik Yemen’den düzenlenen füze saldırısının ardından başkent Riyad’da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Kral Salman bin Abdulaziz tarafından bu gece yarısı oluşturulmasına karar verilen Rüşvet ve Yolsuzluklara karşı mücadele komisyonuharekete geçti. Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın yaptığı komisyonun bazı prens ve eski bakanların tutuklanması yönünde karar aldığ ı önü sürüldü.

Al Arabiyye haber kanalı da ülkede tutuklamaların başladığı yönündeki haberi son dakika olarak okurlarına duyurdu.