Suudi Arabistan'da deprem! Prens değişti...

Katar'a karşı tecritin başını çeken Suudi arabistan'da sürpriz bir değişiklik oldu. 57 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Nayif koltuğunu kaybetti, yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman geldi.

Halihazırda Savunma Bakanlığı'nı yürüten yeni Veliaht Prens Selman'ın bir görevi daha oldu, Başbakan Yardımcılığı.

31 yaşındaki Muhammed bin Selman, Riyad yönetiminin Yemen'de yürüttüğü askeri operasyonların başındaki isimdi.

Veliaht Prens unvanını kaybeden Nayif ise, ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'ndan da kovuldu.

Reuters haber ajansı, Nayif'in yeni Veliaht Prens'e bağlılık bildirdiğini son dakika haberi olarak duyurdu.

Tahta giden yoldaki değişiklik, Kraliyet Divanı kararnamesiyle duyuruldu. Kararnameyle ayrıca, kralın nasıl seçileceğini belirleyen Anayasanın 50'nci maddesinde değişiklik yapıldı. "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir'' hükmü, "Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir" diye değiştirildi.

Ortadoğu'da en büyük rakibi İran'la kıyasıya mücadele eden Suudi Arabistan, hem Yemen'de hem de Katar'da Tahran yönetimiyle karşı karşıya geldi. Suudiler ve İran'ın desteklediği Husiler, birkaç yıldır Yemen'de savaşıyor.