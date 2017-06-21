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Suudi Arabistan'da deprem! Prens değişti...

Kral Selman, yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine taht adaylığı için oğlu Muhammed bin Selman'ı getirdi. Riyad yönetiminin Yemen'deki askeri operasyonlarının başındaki isim olan yeni Veliaht Prens, Başbakan Yardımcılığı da yapacak. Prens unvanını kaybeden Nayif, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'ndan da kovuldu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 07:35
Suudi Arabistan'da deprem! Prens değişti...

Katar'a karşı tecritin başını çeken Suudi arabistan'da sürpriz bir değişiklik oldu. 57 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Nayif koltuğunu kaybetti, yerine Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman geldi.

Halihazırda Savunma Bakanlığı'nı yürüten yeni Veliaht Prens Selman'ın bir görevi daha oldu, Başbakan Yardımcılığı.

31 yaşındaki Muhammed bin Selman, Riyad yönetiminin Yemen'de yürüttüğü askeri operasyonların başındaki isimdi.

Veliaht Prens unvanını kaybeden Nayif ise, ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'ndan da kovuldu.

Reuters haber ajansı, Nayif'in yeni Veliaht Prens'e bağlılık bildirdiğini son dakika haberi olarak duyurdu.

Tahta giden yoldaki değişiklik, Kraliyet Divanı kararnamesiyle duyuruldu. Kararnameyle ayrıca, kralın nasıl seçileceğini belirleyen Anayasanın 50'nci maddesinde değişiklik yapıldı. "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir'' hükmü, "Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir" diye değiştirildi.

Ortadoğu'da en büyük rakibi İran'la kıyasıya mücadele eden Suudi Arabistan, hem Yemen'de hem de Katar'da Tahran yönetimiyle karşı karşıya geldi. Suudiler ve İran'ın desteklediği Husiler, birkaç yıldır Yemen'de savaşıyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 07:35
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  16. arabistan
  17. İçişleri Bakanlığı
  • ÜmitÜmit7 sa önce
    Bir it gitmiş yerine başka bir it gelmiş. Haber değeri yok.
  • SadiSadi7 sa önce
    Boşuna o prensligi vermiyorlar. ABD nin onayıyla. Ama bizde Yemen savaşında Suudi nin yanında yer aldık. Yapılan operasyonu destekledik? ?? İstanbul da Selman için trilyon masraflsrla konuk ettik.
  • MuhsinMuhsin7 sa önce
    yani ingilizlere hizmeti daha selman gebermeden alt tabakadan devam edecek gibi görünüyor. bu ne demek oluyor. Rabbim eğer olurda başka durumlar vermezse ölüm gibi, bu itlerin ingilizlere israile abdye hizmetleri devam edecek. ingilizler sistemini iyi kurmuş bazı arap ülkelerde. hadi kurabiliyorsan İslam birliğini kur.hangi ülke türkiyenin yanında saf tutacak.arapların başındakilerin umrunda mı.ancak arap birliği kurarlar. zaten bu zalim devlet adamları yüzünden suriye böyle filistin yemen ırak böyle.zalimlere karşı durabilselerdi hiç kimse gıkını çıkaramazdı.ama izlediler. hatta müslümanlar katledilsin diye fon para her yardımı esirgemediler ingiliz uşağu krallar...
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