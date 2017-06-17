Suudi Arabistan'da Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Katar krizine yönelik açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şu sözleri söyledi;

Kral Hadimu'l- Haremeyni Eş-Şerifeyn Katar ilgili düşüncelerini anlattılar. Bizde neticede sorun olabilir bir taraftan bunu belgelendirmek lazım bir taraftan ama sorunu çözmek için önemli bir rol alması gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz şartları biraz yumuşatmakta fayda var. Cumhurbaşkanımızın da zaten Krala bir mesajı vardı. Sorunu çözmek için biz de katkı sağlamak için hazırız demişti. Bu görüşmeyle sorun çözüldü mü hayır. Başka ülkeler de var şu an çok karmaşık durumda. Bana göre çok faydalı ve samimi bir görüşme oldu.