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Suudi Arabistan'da Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Katar krizine yönelik açıklama yaptı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:33
Suudi Arabistan'da Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Katar krizine yönelik açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şu sözleri söyledi;

Kral Hadimu'l- Haremeyni Eş-Şerifeyn Katar ilgili düşüncelerini anlattılar. Bizde neticede sorun olabilir bir taraftan bunu belgelendirmek lazım bir taraftan ama sorunu çözmek için önemli bir rol alması gerekiyor. Şu anda bulunduğumuz şartları biraz yumuşatmakta fayda var. Cumhurbaşkanımızın da zaten Krala bir mesajı vardı. Sorunu çözmek için biz de katkı sağlamak için hazırız demişti. Bu görüşmeyle sorun çözüldü mü hayır. Başka ülkeler de var şu an çok karmaşık durumda. Bana göre çok faydalı ve samimi bir görüşme oldu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:33
  1. mevlüt çavuşoğlu
  2. katar
  3. türkiye katar
  4. arabistan çavuşoğlu
  • 202320231 gün önce
    oraya gitmekle kucuk dustuk bence. telefonla konussalardi. bakanimiz kendi diyor bise degismedi diye. o hainler gelsin ayagimiza. sonucta ulkemiz baris ulkesi hepsi gelsin toplanti yapsin. biz arap ulkelerini tek tek gezmememiz lazim
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