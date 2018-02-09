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Suudi Arabistan'da bu defa çocuklar hedefte

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına düzenlediği saldırıda üç çocuk yaralandı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:29
Suudi Arabistan'da bu defa çocuklar hedefte

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Husiler tarafından ülkenin Yemen sınırındaki Cazan bölgesine yönelik roket saldırılarıyla doğrudan sivillerin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu roketlerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu üç çocuğun yaralandığını aktaran Maliki, yaralılardan 2 yaşındaki Ziyad Kasım Süleyman Atifi'nin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Maliki, "İran destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü" ifade etti.

Yemen'de hükümete darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta hükümete bağlı güçlere destek veriyor.

Yemen'de bugüne kadar birçok bölge Suudi Arabistan ve ABD tarafından ağır hava saldırılarıyla hedef alındı. ABD'nin el Kaide, Suudi Arabistan'ın Husiler ile savaş söylemiyle gerçekleştirdiği hava saldırılarında bir numaralı hedef genellikle siviller oldu. Husilerin saldırılarında da siviller kayıp veriyor. Farklı güçler arasında süren savaşta birçok bölgede olduğu gibi en büyük bedeli yine siviller ödüyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:29
  1. YEMEN
  2. suudi arabistan
  3. Husiler
  4. Türki el-Maliki

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