Suudi Arabistan'da prens hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDEN HAKKINDA BİLGİ VERİLMEMİŞTİ

Dün hayatını kaybeden prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği aktarıldı.

BU AY İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ PRENS OLDU

Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti. 26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında da bir bilgi verilmemişti ancak Eremnews haber sitesi prensin akrabalarına dayandırdığı haberinde prensin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etmişti.