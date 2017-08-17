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Suudi Arabistan'da prens hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'ndan Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud'un hayatını kaybettiği açıklandı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:13
Suudi Arabistan'da prens hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, Prens Bender bin Fahd bin Saad bin Abdulrahman el Suud hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDEN HAKKINDA BİLGİ VERİLMEMİŞTİ

Dün hayatını kaybeden prensin ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği aktarıldı.

BU AY İÇİNDE HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ PRENS OLDU

Prens Selman bin Abdullah bin Turki el Suud'un da 8 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtilmişti. 26 yaşındaki prensin ölüm nedeni hakkında da bir bilgi verilmemişti ancak Eremnews haber sitesi prensin akrabalarına dayandırdığı haberinde prensin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:13
  1. suudi arabistan
  2. prens
  • BurakBurak44 dk önce
    Ceyranda kalmış bu arkadaş..
  • GoollGooll45 dk önce
    Samimi diyorsan Tez vakite insallah...
  • harunharun54 dk önce
    hoş ulan vahabi köpek.
  • TayfunTayfun54 dk önce
    Senin omrunden versin kocum,aminn
  • orak çekiçorak çekiç59 dk önce
    birer birer ortadan kaldırılıyorlar bence ,bunların ortak yanı abd ye karşı olmaları mıdır acaba?
  • ALP ALP 1 sa önce
    ALLAH ALLAH,AZRAİL AS.KIRALIN ETRAFINDA DÖNÜYOR.BUNDA ŞAŞILACAK BİR ŞEY YOK.
  • BurakBurak1 sa önce
    Aile içi hesaplaşma...
  • turkturk1 sa önce
    ARApn HAKLAMAYA BASLADI PRENSLERI ABD ISTEMIYOR KOLELIKTEN CIKSIN ARAPLAR HAKLAYIN BIRBIRINIZI MUCZIPLER
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Allah rahmet eylesin. Bizim ömrümüzden alıp Suud ailesine versin.
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