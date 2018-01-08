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Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar artık...

Suudi Arabistan’da kadınlar bu Cuma günü gerçekleşecek futbol maçında ilk kez stadyumlara girebilecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:43
Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar artık...

Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın öncülüğünde birçok demokratik reform gerçekleştirilen Suudi Arabistan’da kadınlar bu Cuma günü gerçekleşecek futbol maçında ilk kez stadyumlara girebilecek.

Bilgi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Cuma günü gerçekleşecek maç Al-Ahil ve Al-Batin arasında oynanacak.

Yine Bin Salman’ın liderliğinde kadınlara verilen bir diğer hak olan otomobil kullanabilme izni de 2018 Haziran’dan itibaren yürürlüğe giriyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 20:43
  1. Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman
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