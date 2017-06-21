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Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı tatili 23 gün

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı açıklandı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
Suudi Arabistan, Ramazan Bayramı tatili 23 gün

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 16 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı tatilinin Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da son bulacağı belirtildi.

Ülkedeki devlet memurları ile askeri kurumlarda görev yapan personelin 23 günlük bayram tatilinin ardından ilk iş mesailerine 9 Temmuz Pazar günü başlayacağı kaydedildi.

Çalışma Bakanlığı'nın ilk olarak 11 gün olarak duyurduğu bayram tatili, Kral Selman tarafından daha önce de 5 gün uzatılarak 16 güne çıkarılmıştı. Bugün yayınlanan kararname ile Kral bu süreyi ikinci kez uzatmış oldu.

Ramazan ve Kurban bayramlarında uzun süreli tatil yapan Suudi Arabistan vatandaşları, bu iki bayram dışında sadece milli gün olan 23 Eylül'de bir günlük tatil kullanıyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
  1. Suudi Arabistan
  2. Kral Selman bin Abdulaziz
  • OsmanOsman1 sa önce
    Bunlar halki susturma politikasi unutmayin halk bunlar gibi dusunmuyor. Aman bi harekeylilik olmasin amerikanin kuklasi olmaya devam edelim mesajı verilmeye calisliyor ama suudi arabistan halki bu yanlisin farkin da sadece rahatliga alistirip unutturulmaya calisiliyor yoksa sen hamas a yardim edeni terorist diyeceksin olacak is mi?
  • hamidohamido2 sa önce
    YANILMIŞIMBENDEÖMÜR BOYUTATİL YAPIYORLAR SANMIŞTIM
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