Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar ödedi, çölde pikniğe koştu!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen gözaltı operasyonu kapsamında gözaltına alınan, dünyanın en zengin iş adamlarından olan Suudi milyarder Velid bin Talal, serbest bırakılmasının ardından ailesi ile vakit geçiriyor.

Aylarca ailesine hasret kalan Talal, haftasonunu çöl ortasında "piknik" yaparak geçiriyor.

ÇÖL ORTASINA ÇADIR KURDULAR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile vakit geçirdiğini duyuran Talal, fotoğraf paylaşarak aile saadetini gösterdi.

"Oğlum ve kızım ve ailem ile birlikte vakit geçiriyorum" notu ile paylaşım yapan Talal, çölün ortasına çadır kurarak bir "piknik" yaptıkları fotoğraflarını paylaştı. Kumun üstüne serdikleri halı ve yastıklarda oturan Talal ailesi, birlikteliğin tadını çıkarttı.

ÇOCUKLARI İLE AT BİNDİ

Fortoğraflar çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, Suudi milyarder Talal'in paylaştığı diğer karelerde çocukları ile vakit geçirdiği ve ata bindiği görülüyor.

6 MİLYAR DOLARLIK ÖZGÜRLÜK

18 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginlerinden olan Talal, gözaltındayken, hakkında çıkan 6 milyar dolarlık kefaret anlaşmasıyla serbest kalacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Her ne kadar bu iddiaları kendisi yalanlasa da, Suudi devletine servetinin yüklü bir miktarıbnı vererek serbest kaldığı biliniyor. Zira Suudi yönetimi gözaltındaki prenslerden 106 milyar dolar gelir elde ettiklerini belirtmişlerdi.