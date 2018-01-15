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Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasak kalktı

Suudi Arabistan'da 1980'li yıllarda getirilen kadınlara sinema izleme yasağı kaldırıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:46
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasak kalktı

Suudi Arabistan’da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı ve ülkedeki sinema salonları uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor. Şimdilik devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu hafta sonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle start alacak.

İlk sabit sinema salonunun Mart ayında açılması beklenirken, Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman liderliğinde gerçekleşen reformlarla son bir yılda konserler, komedi gösterileri gerçekleşmeye başladı ve kadınlara araç kullanma izni verildi.

KIRMIZI HALI VE PATLAMIŞ MISIR

Dunyanews’deki habere göre şimdilik otoriteler tarafından desteklenerek açılacak olan Cidde’deki kültür merkezinde bir projektör, bir kırmızı halı ve mısır patlatma makinesi bulunduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:46
  1. Suudi Arabistan
  2. kadınlara sinema yasağı
  • hsyn2802hsyn280223 dk önce
    Yahu arkadaş ne dur bu? Dinimizdeki kural kaideler belli. Bu kural kaidelere uymak kaidesiyle herkes özgürdür.
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