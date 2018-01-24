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Suudi Arabistan'da 12 deveye botoks yapıldığı anlaşılınca...

Suudi Arabistan'da düzenlenen 'deve güzellik yarışması'nda 12 deve, kendilerine sahipleri tarafından botoks uygulandıkları ortaya çıkınca, yarışmadan diskalifiye edildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:09
Suudi Arabistan'da 12 deveye botoks yapıldığı anlaşılınca...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde, 12 deve sahibinin yarışmacı develer üzerinde botoks kullandığının ortaya çıkmasıyla, "katı güzellik yarışması kurallarını" ihlal etmeleri sebebiyle söz konusu 12 deve yarışmadan diskalifiye edildi.

Dünya genelinde Müslümanlar açlıktan kıvranırken, festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen güzellik yarışması ödülünün "57 milyon dolar" olması, deve sahiplerinin kazanma çabalarını artırarak, çeşitli yöntemlere başvurmalarının anlaşılması üzerine geçen yıl katılımcılar için yeni bir kural kitabı yayınlanmıştı.

KURAL KİTABINDA YAZIYOR

Diskalifiye edilen develer, kural kitabında yer alan, "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik bulunan develer yarışmada yer alamaz" maddesine dayanılarak yarışmadan diskalifiye edildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin toplumsal reformlara ağırlık vermesiyle her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali'nin önemi ülke genelinde artarken, festival geleneksel kültür özelliklerini temsil etmesi nedeniyle Suudi Arabistanlılar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Deve Kulübü Kurul Üyesi Fahd al-Semmari, bu seneki festivalde katılım sayısının geçen yıla göre üçte bir arttığını ve festivale şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.

DUDAK, BURUN VE ÇENELERİNE BOTOKS YAPILMIŞ

Deve yetiştiricisi bir aileden gelen Ali el Mazruei The National adlı haber sitesine yaptığı açıklamada develerin dudak, burun hatta çenelerine botoks yapıldığını söyledi.

Mazruei "(Botoks) Başı daha şişkin gösteriyor. Deve geldiğinde de insanlar da 'Bakın ne kadar büyük kafası var. Dudakları ve burnu büyük' yorumları yapıyor" dedi.

Ülkenin sembol hayvanlarından develer için düzenlenen ve 18 yıldır yapılan festival 28 gün sürecek.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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