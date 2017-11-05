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Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda eski bakan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:01
Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin kararıyla 11'den fazla prens ve görev başındaki 4 bakan gözaltına alındı.

Gözaltılar Kral Selman'ın yayınladığı Kraliyet Kararnameleri'nde kurulmasına karar verilen Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin talimatıyla yapıldı.

Onlarca eski bakanın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtilirken, isimler hakkında bir açıklama yapılmadı.

El Arabiya televizyonu, kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiğini belirtti.

Gözaltılar öncesinde ise Kral Selman'ın yayınladığı Kraliyet Kararnameleri’yle hükümette ve silahlı kuvvetlerde birtakım değişiklikler yapıldı.

Kraliyet muhafızları, ekonomi ve planlama bakanları ile deniz kuvvetleri komutanı görevinden alındı.

Kraliyet Kararnamesi’nde yolsuzluk karşıtı komitenin ülkede yolsuzluk ve rüşvete bulaşan kişi, kurum ve kuruluşlarla mücadele edeceği de belirtildi.

Komisyonun gerekli incelemelerden sonra yolsuzluk yaptığı kesinleşen kişi, kurum ve kuruluş yetkililerinin mal varlıklarını dondurma, haklarında gözaltı kararı verme ve yurtdışı çıkış yasağı koyma yetkilerinin olacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:01
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