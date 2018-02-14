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Suudi Arabistan'da 100 bin kadına yeni iş fırsatı

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanma yasağı geçtiğimiz sene kaldırılmıştı. Ülkede tanınan bu serbestlikten sonra kadınlara yeni iş fırsatı çıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:55
Suudi Arabistan'da 100 bin kadına yeni iş fırsatı

Suudi Arabistan Kralı Salman'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında kadınların araç kullanmasına izin vermesi, işsiz binlerce Suudi kadın için de iş umudu oldu. Konu ile ilgili kararnamenin Haziran 2018'de yürürlüğe girmesi ile Suudi Arabistan yollarında artık kadın şoförleri görmek de münkün olacak.

Dubai merkezli araç paylaşım şirketi Careem, yasağın resmi olarak kalkmasıyla birlikte binlerce kadını istihdam edeceğini duyurdu.

1 SENEDE 100 BİN

Suudi Arabistan'da çok büyük bir büyüme fırsatı gördüklerini anlatan Careem'in kurucu ortağı Magnus Olsson, "Haziran ayı için şimdiden çok heyecanlıyız. Bu karar ülke için çok önemli bir mihenk taşı olacak. Biz de şimdiden kadın şöförleri eğitmeye başladık ve Haziran 2019'a kadar 100 bin kadın sürücüye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Olsson, şimdiden bin kadın şöförle kontrat imzaladıklarını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'da kadınlar arasındaki işsizlik çok büyük boyutlarda bulunuyor. Halihazırda 1 milyondan fazla kadının aktif olarak iş aradığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Pasaport Kontrol Ajansı ilk kez havalimanındaki pasaport kontrollerinde kadınların istihdam edilmesi kararı almış ve 140 kişilik kadroya 107 bin kadın başvurmuştu.

EKONOMİK AKTİVİTE HIZLANACAK

Habertürk'ün haberine göre, kadınların ekonomik hayata girmesinin büyük bir dönüşüm sağlayacağını ve ekonomik aktivitenin hızlanacağını söyleyen Olsson, "Bu nedenle Suudi pazarında büyük bir potansiyel öngörüyoruz. Kadınların iş hayatındaki yerini alması ile ulaşım ihtiyaçları artacak ve bu da bize olumlu yansıyacak" dedi.

Suudi Arabistan'da araç paylaşım sektöründe toplam 20 firma yer alıyor ve sektörde büyük bir rekabet yaşanıyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:55
  1. Suudi Arabistan
  2. Suudi Arabistan kadınların otomobil kullanması

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