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Suudi Arabistan’a roketli saldırı… Yaralılar var!

Yemen'de Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a düzenlediği roket saldırılarında üç çocuğun yaralandığı bildirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 02:37
Suudi Arabistan’a roketli saldırı… Yaralılar var!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Husiler tarafından ülkenin Yemen sınırındaki Cazan bölgesine yönelik roket saldırılarıyla doğrudan sivillerin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu roketlerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu üç çocuğun yaralandığını aktaran Maliki, yaralılardan 2 yaşındaki Ziyad Kasım Süleyman Atifi'nin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Maliki, "İran destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü" ifade etti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 02:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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