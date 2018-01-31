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Suudi Arabistan'a karşı fetva

Müslüman din adamı Müftü Athar Kasmi, kadınların erkelerin futbol maçını izlemelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve çıplak dizlerin “islami olmadığını” belirtti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:35
Suudi Arabistan'a karşı fetva

Müslüman din adamı Müftü Athar Kasmi, kadınların erkelerin futbol maçını izlemelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve çıplak dizlerin “islami olmadığını” bildirdi.

Hindistan'da Dar-ul Ulum ilahiyat fakültesinden Müftü Athar Kasmi, futbol maçına katılıp maç seyreden kadınlara karşı bir fetva yayınladı. Kuzey İran'da ilahiyat fakültesinin önemli isimlerinden biri olan Kasmi, kadınların erkekleri futbol maçı sırasında izlememesi gerektiğini ifade etti.

DİNİ AKİDEYE AYKIRI

Kasmi “çıplak dizlerle maç yapan adamları” seyretmenin İslami akidelere uygun olmadığını belirtti.

Din adamınınn fetvası Suudi Arabistan'da kadınların futbol maçı izlemesine izin verilmesinin ardından geldi. Dar-ul Ulum ilahiyat fakültesinin buna benzer fetvalarının ise Afganistan Taliban'ı dahil birçok örgütün ideolojik yapısını oluşturduğu öne sürüldü.

 

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 19:35
  1. Müftü Athar Kasmi
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