Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Yemenli Şii Husiler, Suudi Arabistan’ın kıyı kenti Yanbu’da bulunan petrol rafinerisine yönelik füze saldırısına ait olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınladı.

25 Temmuz 2017 Salı 15:11
Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıda kullanılan balistik füze, Burkan-2 olarak adlandırılıyor.

Husilere ait resmi haber kaynakları saldırının ‘Suudi Arabistan’a karşı girişilen askeri operasyonlar serisinin son parçası olduğunu’ duyurdu.

Söz konusu operasyonların çoğu Suudi Arabistan’ın güney bölgelerindeki Asir, Cizan ve Necran’ı hedef almıştı.

Füze saldırısına ilişkin yapılan açıklamada Husiler, ‘bunun Suudi Arabistan’la savaşta yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik acımasız saldırılarını durdurmaması halinde başka rafinerilerin de vurulacağını’ söyledi.

Scud füzesine benzer özellikler taşıyan Burkan 2 Yemenli Şiiler tarafından kullanılıyor. Husiler, geçen sene 800 kilometre mesafedeki Cidde’yi vurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen Burkan 1 füzelerine sahip olduklarını belirtmişlerdi.

Yanbu, Cidde’nin 300 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Petrol rafinerisinin vurulduğu iddiası doğru ise Husilerin yeni Burkan 2 füzelerinin 1000 kilometreyi aşan menzile sahip olduğu görülüyor.

Husiler Şubat ve Mart aylarında da füze saldırıları düzenlemişti. Mart ayında açıklama yapan Suudi Arabistan, Yemen’den atılan dört balistik füzeyi düşürdüklerini bildirmişti.

Mayıs ayında Suudi Arabistan’ı yeniden hedef alan Şii Husiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi ziyareti sürecinde başkent Riyad’ı vurmak istemiş, atılan füzeler Suudi Arabistan Savunma Güçlerince düşürülmüştü.


 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:11
  1. suudi arabistan
  2. deaş
  3. Cidde
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi vatandaşları isyan etti!
    1. Türkiye'ye karşı hamlelerine kendi..
    2. Kaju depresyona iyi geliyor!
    3. Vodafone'dan 29 bin şikayet!
    4. AB'den ayrılan İngiltere'ye ilk darbe..
    5. FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    6. Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık..
    7. Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!
    8. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler!..
    9. Türkiye'nin en iyi iş ve yaşam şehirleri
    10. Büyüme beklentisi açıklandı
    11. Osmanoğlu ailesinde vefat
    12. İşgal bölgesinden dualarla haca..
    13. YouTube'dan Müslümana hakarete ödül..
    14. Ford'dan İlgisizlik!
    15. Dünyada okula gidemeyen çocukların..
    16. Ay'ın yüzeyinde çekildi... ilk kez..
    17. Barolar sessiz kaldı, Yargıtay..
    18. CHP, FETÖ'cü askerlerin isimlerini..
    19. Trump: Şimdiye kadar üstlerine düşeni..
    20. Türkiye teslim edin dedi... onlar..
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!