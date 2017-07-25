Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıda kullanılan balistik füze, Burkan-2 olarak adlandırılıyor.

Husilere ait resmi haber kaynakları saldırının ‘Suudi Arabistan’a karşı girişilen askeri operasyonlar serisinin son parçası olduğunu’ duyurdu.

Söz konusu operasyonların çoğu Suudi Arabistan’ın güney bölgelerindeki Asir, Cizan ve Necran’ı hedef almıştı.

Füze saldırısına ilişkin yapılan açıklamada Husiler, ‘bunun Suudi Arabistan’la savaşta yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik acımasız saldırılarını durdurmaması halinde başka rafinerilerin de vurulacağını’ söyledi.

Scud füzesine benzer özellikler taşıyan Burkan 2 Yemenli Şiiler tarafından kullanılıyor. Husiler, geçen sene 800 kilometre mesafedeki Cidde’yi vurabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen Burkan 1 füzelerine sahip olduklarını belirtmişlerdi.

Yanbu, Cidde’nin 300 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Petrol rafinerisinin vurulduğu iddiası doğru ise Husilerin yeni Burkan 2 füzelerinin 1000 kilometreyi aşan menzile sahip olduğu görülüyor.

Husiler Şubat ve Mart aylarında da füze saldırıları düzenlemişti. Mart ayında açıklama yapan Suudi Arabistan, Yemen’den atılan dört balistik füzeyi düşürdüklerini bildirmişti.

Mayıs ayında Suudi Arabistan’ı yeniden hedef alan Şii Husiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi ziyareti sürecinde başkent Riyad’ı vurmak istemiş, atılan füzeler Suudi Arabistan Savunma Güçlerince düşürülmüştü.



