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Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a, yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:53
Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Al Arabiye televizyonu ve haber sitesi tarafından duyurulan saldırı haberinde, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı.

Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlamanın Riyad'ın bir bölümünden de duyulduğu belirtildi. Yemen'den Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a, yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiye televizyonu ve haber sitesi tarafından duyurulan saldırı haberinde, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı.

Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlamanın Riyad'ın bir bölümünden de duyulduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 21:53
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  • Ertuğrul Ertuğrul 53 dk önce
    Demekki sırada sudi arabistan var 360 milyar dolarlık silah aldılar kullansınki yenisini satabilsinler. Abd uşakları
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