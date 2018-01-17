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Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan resmi haber kanalı Al Ekhbariya'ya göre, Yemen'deki Husilerce Suudi Arabistan'ın Yemen ile sınır kenti Cazan iline balistik füze atıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 00:42
Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber kanalı Al Ekhbariya'ya göre, Yemen'deki Husilerce Suudi Arabistan'ın Yemen ile sınır kenti Cazan iline balistik füze atıldı.

Balistik füzenin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, hedefinde olan yerleşim bölgelerinde herhangi bir kaybın yaşanmadığı ifade edildi.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, bunlar havada imha edilmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 00:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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